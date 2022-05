Dans la nuit du 6 ou 7 octobre, la fête bat son plein dans cette soirée organisée à Profondeville. Mais la joyeuse virée a failli se terminer en drame. Arnaud, un jeune homme d’une vingtaine d’années, s’est retrouvé au sol. Ses rivaux ont continué à s’acharner sur lui. "Ils lui ont donné des coups de pied dans la tête alors qu’il bougeait à peine", décrit Camille, 25 ans. "Si on n’était pas intervenu, je ne sais pas ce qui se serait passé", souffle Thibaut, le grand frère de la victime.

Charles, un ami d’Arnaud, explique que tout a commencé quand Maxime, un des prévenus, est monté sur la scène et a renversé la sono. La bagarre a alors éclaté un peu partout dans la salle. "C’est parti… en queue de boudin", décrit le jeune homme, avec un sens de la formule assez unique. "En sortant, c’est là que j’ai vu Arnaud, au sol. Il était en train de se faire massacrer." Charles assure que les agresseurs sont bien assis sur le banc des prévenus. Il s’agit de Maxime, Mehdi et Bertrand, trois jeunes gens de la même génération.

Pierre, un copain du trio, veut faire retentir un autre son de cloche. "J’étais au comptoir avec Maxime. Ce n’est pas lui qui a déclenché la bagarre. On a simplement voulu aller rechercher les filles qui étaient venues avec nous." Et là, les coups ont été donnés et reçus. "C’était la bagarre générale", résume le jeune Mornimontois. Suite à ces derniers témoignages, les avocats de la défense et de la partie civile auront une nouvelle fois la parole, le 23 janvier. Pas sûr qu’on y verra plus clair après cet ultime tour de piste.