Les quelques mois de vie commune qu’a vécus ce couple de Namurois entre septembre 2018 et avril 2019 n’ont pas été roses. Coups simples, puis avec incapacité, destruction mobilière, harcèlement et menaces font partie des préventions reprochées à l’homme, né en 1990.

Une scène particulièrement violente, datant du 19 décembre 2018, a retenu l’attention du parquet de Namur. Ce soir-là, le couple était en soirée. Sous l’effet de l’alcool, l’homme finira par se déchaîner sur sa compagne. "Elle avait des yeux de panda", indique le parquet de Namur. Des faits reconnus par le prévenu. "J’ai croisé des amis avec lesquels j’ai pris un verre. Le problème est qu’à cette époque, quand j’en buvais un, je ne m’arrêtais plus. Ce n’est que le lendemain que j’ai vu son visage tuméfié. Elle m’a expliqué que j’avais fait une crise d’alcool et que je m’en étais pris à elle. J’ai alors voulu mettre fin à notre relation mais elle s’y est opposée", explique le prévenu.

Malgré l’agression qu’il venait de commettre, l’homme ne s’est pas calmé pour autant. Lors d’une dispute, le 30 janvier 2019, il a détruit une télévision et un meuble télé. "Il faut s’imaginer le stress que cela a pu engendrer chez madame qui se dit : si ce n’est pas la télé, c’est moi", poursuit le ministère public. Et il n’aura pas fallu attendre bien longtemps pour qu’elle ne soit à nouveau violentée puisque le 29 mars 2019, son compagnon l’a poussée contre un mur. Résultat : six points de suture au crâne. "Je voulais sortir du logement mais elle s’est mise devant moi, je l’ai poussée", explique-t-il.

Une scène de plus qui a poussé la jeune femme à mettre fin à leur relation. Les violences physiques ont alors fait place aux menaces et au harcèlement. "Il a découpé ses vêtements, il la menaçait de briser sa carrière,… ", précise le ministère public. Le problème, dans cette relation "toxique et passionnelle", dixit la défense, était la consommation d’alcool du prévenu. Depuis six mois, il se serait calmé. "Car il faisait le pitre sur un balcon. Il est tombé du premier étage." Des conditions sont demandées, au travers d’une peine de probation autonome. Peine à laquelle le parquet de Namur ne s’est pas opposé, bien qu’à titre principal, ce sont quatre ans de prison avec sursis probatoire qui ont été requis. Jugement le 2 mai.