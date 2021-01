Pour succéder à Monsieur Patrick Colpé, un processus de recrutement d’une nouvelle direction générale a été mise en place dans le cadre du décret des Centres Culturels. Le jury, composé de membres du Conseil d’Administration des représentants de la Fédération Wallonie-Bruxelles et de trois experts, a communiqué son choix au Conseil d’Administration et celui-ci l’a avalisé ce 28 janvier.

Madame Virginie Demilier sera la nouvelle directrice générale du Théâtre de Namur. Elle entrera en fonction le 1er juillet prochain.

Depuis 2012, elle est la directrice de la Compagnie Artara de Fabrice Murgia.

Elle est également chargée de projet pour le Festival TAKTIK (Bruxelles Laïque), pour la Classe Préparatoire Egalité des Chances (l’ESACT - Conservatoire royal de Liège) et enseignante de modules de formation à la diffusion nationale et internationale pour Théâtre & Publics et Le Bocal.