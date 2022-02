Le suspect est directement passé aux aveux. « Et il ne s’est pas remis en question. La moto se trouvait à un mètre de la façade. Cela aurait pu être beaucoup plus grave. » Jugement le 22 mars.

Un an de prison a été requis, par défaut par le parquet de Namur, à l’encontre d’un homme poursuivi pour un incendie volontaire commis en janvier 2021 à Viroinval. L’homme a mis le feu à une moto et à une poubelle pour une dette de 100€. « Il avait prêté cette somme d’argent pour l’achat de cocaïne et d’autres drogues. Comme il n’a jamais été remboursé, il a commis ces faits. Il a pu être identifié car son téléphone a été retrouvé sur place », indique le parquet de Namur.