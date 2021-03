Une peine d'un an de prison a été prononcée, ce mardi matin par le tribunal correctionnel de Dinant, à l'encontre d'un agriculteur de Viroinval. Ce dernier était en conflit avec un de ses voisins, il y a quelques années. Il était poursuivi pour des faits de menaces, destruction de véhicule et de coups. « Il y a eu des menaces par gestes le 7 avril 2017. Idem un mois plus tard. Le 11 janvier 2018, il a exhibé une barre de fer. Il y a aussi eu la destruction d'un véhicule », précisait le parquet de Namur lors de l'audience.

Le prévenu n'avait pas contesté ces faits. Devant les policiers, il avait même déclaré qu'il ne supportait plus son voisin et qu'il souhaitait sa mort. Il a notamment accroché un dessin représentant un pendu au poteau d’éclairage, pour le pousser à bout. « Mon client était déjà fragile. C'est une suite de harcèlement », commentait la partie civile.

Une expertise mentale avait été ordonnée afin de savoir si l'agriculteur était responsable de ses actes. Celle-ci n'a pas révélé de problème quelconque. Au civil, il devra payer une somme de 1.500€ à la partie civile