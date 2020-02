De lourdes peines de prison ont été requis par le parquet de Namur.

Un contrôle de police mené par la zone des Trois Vallées le 10 août 2015 à Viroinval a permis le démantèlement d'un trafic de stupéfiants. « Il y avait un sac à dos contenant un bocal avec du cannabis et un autre avec des résidus. Il y avait aussi une pipe à eau. Lors d'une perquisition, on a retrouvé une balance de précision, des stups, etc. » a indiqué le parquet de Namur.

Les trois dealers ont comparu ce mercredi matin devant le tribunal correctionnel de Dinant, quatre ans et demi après les faits. Parmi les trois individus, l'un est considéré comme le vendeur principal. Ses deux comparses vendaient pour lui. Ils dealaient principalement du cannabis, de la MDMA et de l'ecstasy. « Je reconnais que j'étais le principal investisseur. Je faisais ça pour ma consommation personnelle mais aussi parce que je venais de perdre mon droit au chômage », explique Logan qui a débuté son commerce en mai 2015, soit trois mois avant son interpellation.

Son acolyte, Cyril, a lui aussi reconnu la vente de produits stupéfiants. Du deal qu'il a commencé en juin 2015 après avoir fait la connaissance de Logan. Une rencontre qui l'a bien arrangé. Consommateur de toutes les drogues qu'on retrouve dans les festivals, il pouvait ainsi financer sa consommation personnelle. Le dernier prévenu, Sam, faisait quant à lui défaut.

Pour le parquet de Namur, 37 mois de prison feront le plus grand bien à la tête pensante de ce trafic. Cyril mériterait quant à lui deux ans avec sursis probatoire tandis que le prévenu défaillant risque 30 mois ferme. Pour les avocats de Logan et de Cyril, l’incompréhension est de mise. « Nous voici pratiquement cinq ans après les faits, mon client ne consomme plus rien et s'est pris en charge lui-même. Il faudra qu'on m'explique la logique de réclamer une telle peine », explique Me Delvallée. Même constat dans le chef de son confrère Me Delhez. Tous deux demandent une suspension du prononcé. Jugement le 25 mars.