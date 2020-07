Depuis le début de l'été, l'abbaye Notre-Dame du Vivier à Marche-les-Dame, en cours de restauration, propose une magnifique terrasse au calme autour de ses jardins à la fançaise. Elle n'en reste pas moins un monument du XIIIe siècle inscrit sur la liste du patrimoine immobilier exceptionnel de la Wallonie, avec un intérêt historique et patrimonial de premier plan.

Ses nouveaux propriétaires, la famille Bouvier, organisent une visite exceptionnelle ce week-end. "Ce samedi 25 juillet et ce dimanche 26 juillet à 14 heures précises, nous vous proposons une visite guidée de l’abbaye, de ses jardins et de son Eglise. Deux historiens de l’abbaye se mettent à disposition pour assurer un parcours historique et vivant. Comptez une heure trente de visite", anoncent-ils.

Pour s'inscrire, il faut envoyer n message via la page Facebook "L'Abbaye Notre Dame Du Vivier". La visite se fera avec le masque pour un groupe de 15 personnes maximum (15 samedi et 15 dimanche) donc les candidats seront sans doute plus nombreux que les élus: ne tardez pas à vous inscrire: la confirmation se fera par retour de message.