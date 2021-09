Une balade guidée ayant pour thème "les plantes et leurs bienfaits au Moyen Age" aura lieu le dimanche 3 octobre à 11h à la citadelle de Namur

Les organisateurs indiquent : "Lors de cette balade, vous voyagerez dans le temps, une immersion dans l’ambiance fascinante du Moyen Age. La diversité du jardin d’inspiration médiévale, « le Jardin des Deux Tours », vous fera découvrir les aspects magiques et légendaires du Moyen-Age. Des fruits, des légumes oubliés ; des plantes qui pouvaient soigner les différentes « humeurs »,... La symbolique étant omniprésente au Moyen Age, vous apprendrez que certaines plantes et fleurs, bien que décoratives, avaient aussi une signification précise. Cerise sur le gâteau ! A l’issue de la balade, un atelier ludique vous apprendra à utiliser ces fruits et plantes négligées."

Le 3 octobre à 11h. 8€ adulte ; 6€ enfant ; gratuit en dessous de 6 ans. Tickets article 27 acceptés. Parking et départ à Terra Nova (Route Merveilleuse, 64-5000 Namur). Uniquement sur réservation au 081 24 73 70. https://citadelle.namur.be