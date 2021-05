Le 6 juin prochain, le Comité d'Animation de la citadelle de Namur vous propose de la redécouvrir au cours d’une balade entre paysage naturel et paysage artificiel, du règne minéral au règne animal !

Le comité indique : "Avec ses murailles de pierre calcaire et sa couverture végétale abondante, la Citadelle de Namur est aujourd’hui un lieu emblématique de la capitale wallonne et de son passé mouvementé. Entre montagne et place forte, forêt et parc urbain, son apparence n’a cessé de changer au fil des siècles. Pour sa situation géographique idéale et ses nombreuses ressources, l’endroit est très vite occupé par les populations humaines. Sur ces hauteurs, le rapport à la Nature demeure complexe, tantôt exploitée, domestiquée ou détruite, tantôt imitée, reproduite et protégée, elle est omniprésente."

Départs à 11h et 15h (au choix) du Centre du Visiteur Terra Nova. Durée : 1h30. Prix : 8€ adulte ; 6€ enfant (gratuit en dessous de 6 ans). Tickets article 27 acceptés. Uniquement sur réservation au 081 24 73 70. Infos : info@citadelle.namur.be ; citadelle.namur.be.