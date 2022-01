Après avoir déployé avec succès plusieurs milliers véhicules à Bruxelles en septembre dernier, Voi a choisi la capitale wallonne comme la deuxième destination belge où elle souhaite s’installer. Voi propose une flotte de plusieurs centaines de trottinettes dans un premier temps, et pourra augmenter sa capacité selon l’évolution de la demande. La société indique : "Les services de Voi contribueront ainsi aux efforts de la Ville de Namur pour réduire les déplacements en voiture et les émissions de carbone, tout en offrant un moyen abordable et socialement distant de se déplacer dans la ville."

"Nous sommes présents dans plus de 70 villes en Europe, dont Berlin, Hambourg, Stockholm, Helsinki, Séville, Bordeaux et Oslo, et sommes très heureux de proposer nos trottinettes électriques partagées dès aujourd’hui aux Namuroises et aux Namurois. Nous avons l’ambition de nous profiler comme un partenaire stratégique de référence pour la Ville de Namur, et travaillons en étroite collaboration avec les autorités locales pour engendrer une mobilité encore plus durable », affirme Charlotte Serres, Directrice Générale de Voi pour la Belgique.

Une micro-mobilité 100% neutre sur le plan climatique

« Adaptées à la mobilité en zones urbaines, véritables solutions de micromobilité, les trottinettes électriques séduisent par leur facilité de l’usage. Elles répondent également à certains besoins propre à la mobilité urbaine en pleine transformation : flexibilité, dernier kilomètre, multimodalité… En s’implantant à Namur, Voi propose une offre complémentaire au dispositif namurois. Ce nouvel acteur de mobilité partagée agrémente notre bouquet de solutions de mobilité, tout en s’engageant à respecter les termes de notre charte encadrant cette nouvelle implantation. Les trottinettes, une alternative pratique et rapide, une alternative moins polluante, une alternative dans vos déplacements à utiliser dans le respect de l’ensemble des usagers et usagères de la route », explique Stéphanie Scailquin, Échevine de l'Urbanisme, de l'Attractivité urbaine et de l'Emploi.

La durabilité représente également une priorité de premier plan chez Voi, qui représente d’ailleurs le premier fournisseur de trottinettes électriques partagées à avoir fait l'objet d'une analyse complète du cycle de vie de son service. Ainsi, le dernier modèle de trottinettes électriques de Voi – qui est présent à Namur – est composé de 30 % de matériaux recyclés et a une durée de vie de 5 ans, soit 26.000 km.

En cette période hivernale et avec des routes parfois glissantes, Voi met plus que jamais l’accent sur la sécurité des usagers. "Lorsque le temps se refroidit, il y a un certain nombre d’initiatives que nous pouvons mettre en œuvre pour nous assurer que nos usagers restent en sécurité pendant la saison », poursuit Charlotte Serres. « Notre dernier modèle – le Voiager 4 – est parfaitement équipé pour transporter les utilisateurs pendant l'hiver. Et c’est avec ce modèle le plus récent et le plus évolué que les Namurois peuvent se déplacer dès aujourd’hui au centre-ville".