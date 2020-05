On remarque une baisse appréciable du nombre de lits d'hôpitaux occupés et du nombre de cas positifs à la veille d'un dépistage plus important de la population.

Ce mercredi, le centre national de crise et le SPF Santé publique font le point sur l'évolution de l'épidémie de coronavirus en Belgique via une conférence de presse.

A l'échelle du pays, 110 décès ont été rapportés au cours des dernières 24 heures. 229 décès supplémentaires en hôpital ont été notifiés entre le 24 mars et le 4 mai compris, qui n'avaient pas été rapportés jusqu'alors. Parmi eux, 280 personnes ont perdu la vie en hôpital (118 cas confirmés et 162 cas possibles) et 59 en maison de repos et soins.

© Sciensano



Au total, 8.339 personnes ont perdu la vie à cause du coronavirus. "229 décès COVID-19 survenus à l’hôpital ont été ajoutés rétrospectivement le 5 mai 2020. Il s’agit de 71 décès COVID-19 confirmés par un scanner thoracique dont le décès a eu lieu entre le 24 mars et le 10 avril. Un décès a également été re-classifié comme confirmé. Entre le 24 mars et le 4 mai, il y a également eu 157 décès dans les hôpitaux de "cas possibles" de COVID-19.

© Sciensano



Les décès de cas possible de COVID-19 concernent des patients qui n’ont pas bénéficié d’un test diagnostique ou dont le test est revenu négatif, mais qui répondaient aux critères cliniques de la maladie selon le médecin hospitalier. Les décès des "cas possibles" en hôpital concernent une minorité de personnes (2 à 3 % des décès hospitaliers), a publié Sciensano.

© Sciensano



Du côté des hospitalisations, on dénombre 116 nouvelles admissions ce mardi. On constate également que 290 personnes ont pu quitter l’hôpital au cours de ces dernières 24 heures (12.731 en tout, depuis le 15 mars). Actuellement, 2.849 patients sont hospitalisés en Belgique (une diminution de 233 par rapport à la veille). Il s'agit d'une diminution importante et encourageante d'un marqueur que les experts suivent de près. Au total, 646 patients sont pris en charge aux soins intensifs, soit le même chiffre que la veille.

© Sciensano



Sur la journée de mardi, on dénombre 272 nouveaux cas détectés (dont 93 en maison de repos et soin). Ce qui porte à 50.781 le nombre total de cas détectés dans notre royaume. Parmi les personnes infectées ce mardi, 199 proviennent de Flandre, 62 de Wallonie et 10 de Bruxelles. Les données n'étaient pas encore disponibles pour 1 personne.

© Sciensano



En province de Namur, on suit à peu près les mêmes courbes encouageantes depuis le début de l'épidémie comme le montrent les graphiques suivants.

© Sciensano



Les décès sont plus nombreux à l'hôpital qu'en maison de repos depuis quelques jours. Comment l'expliquer ? Ce nombre est clairement lié au fait que l'épidémie au sein des maisons de repos (qui était pratiquement une épidémie au sein d'une épidémie) s'est atténuée. Le testing systématique a également permis de mieux isoler les porteurs du virus, que ce soit le personnel ou les résidents. Cela a donc permis de limiter le nombre de nouveaux cas et donc la mortalité importante. Au niveau de la mortalité au sein des hôpitaux, elle reflète la mortalité au sein de la population entière et non pas un segment de la population, selon les experts.

© Sciensano



Comment évaluer les rumeurs concernant une deuxième vague ? Une deuxième vague est toujours possible et deux scénarios sont à envisager. Tout d'abord, si l'on ne respecte pas toutes les mesures mises en place lors du déconfinement, une deuxième vague pourrait avoir lieu dans les prochaines semaines, vers début juin par exemple. Mais elle pourrait également survenir plus tard si les différentes phases de déconfinement se passent bien. Par exemple, si les précautions ne sont pas observées lors des mélanges de population lors des vacances, elle pourrait avoir lieu fin août. Enfin, dernière possibilité : la deuxième vague pourrait se représenter de manière plus fréquente pendant la période hivernale, en parallèle d'une épidémie de grippe saisonnière, expliquent les experts.

© Sciensano



En province de Namur, on dénombre ce mercredi près de 2.000 cas confirmés de covid-19. Voici la ventilation par commune.

© Sciensano



Anhée 21

Beauraing 15

Bièvre 9

Ciney 77

Dinant 31

Gedinne <5

Hamois 31

Havelange 26

Houyet 10

Onhaye 18

Rochefort 35

Somme-Leuze 15

Yvoir 49

Hastière 13

Vresse-sur-Semois <5

Andenne 106

Assesse 28

Eghezée 94

Floreffe 23

Fosses-la-Ville 34

Gesves 35

Mettet 47

Namur 549

Ohey 14

Profondeville 53

Sombreffe 26

Sambreville 153

Fernelmont 21

Jemeppe-sur-Sambre 64

La Bruyère 32

Gembloux 125

Cerfontaine 11

Couvin 59

Doische 6

Florennes 28

Philippeville 15

Walcourt 59

Viroinval 12