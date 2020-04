Des masques seront fournis aux élèves de 12 ans et plus ainsi qu'au personnel des écoles publiques et des crèches de la ville

A Namur comme ailleurs, la reprise des cours pour les 1re, 2e et 6e primaires se déroulera en mai conformément aux directives du conseil national de sécurité et à la circulaire envoyée ce week-end par la fédération Wallonie Bruxelles. Dans tous les cas de figure, vu le faible nombre de jours concernés, il s’agira surtout de consolider les apprentissages et favoriser les travaux à domicile.

A partir du 18 mai, les enfants de sixième primaire seront les premiers à rentrer. Et cela durant deux jours par semaine, option maximale autorisée. A partir du 25 mai, les élèves de première et de seconde primaire rentreront aussi à l’école, mais pour un jour par semaine en ce qui les concerne. C’est aussi le maximum autorisé par la Communauté française.

"Nous rappelons que le suivi des cours reste obligatoire. Si des enfants devaient rester à leur domicile pour raison médicale attestée par un certificat, il sera veillé à leur adresser des travaux à réaliser à la maison. Le mercredi sera, dans notre enseignement communal, le jour consacré à la remédiation scolaire pour les élèves de toutes années d’étude primaire qui rencontrent des difficultés. Les instituteurs ou directions d’école prendront contact individuellement avec les parents des élèves concernés, dont il est estimé qu’un soutien scolaire serait utile, pour organiser pratiquement cet accueil à l’école", précise le bourgmestre de Namur.

Il rappelle que les enfants à partir de 12 ans doivent porter un masque. "Cela relève de la responsabilité des parents. Néanmoins, il va être demandé à une partie de nos couturières bénévoles de se mettre à présent à confectionner des masques pour enfant de 12 ans. Les premières fournées de ces masques pour enfants seront alors livrées aux élèves de sixième primaire pour leur reprise scolaire du 18 mai et ce pour tous les réseaux scolaires (ville, libre, communauté française). C’est un geste complémentaire réalisé par la Ville pour la protection de nos jeunes namurois, mais cela ne doit pas pour autant dissuader les parents de veiller à se procurer plusieurs masques de leur côté", souligne Maxime Prévot.

L’actuel système de garderie restera en place au moins jusqu'à la fin de l'année scolaire dans les établissements scolaires communaux. "Plusieurs écoles sont ouvertes depuis quelques semaines déjà pour accueillir les enfants des personnels soignants ou des familles qui ne peuvent pas faire garder leur enfant en dehors de personnes à risque, notamment les personnes âgées. Désormais les enfants de travailleurs reprenant le boulot et qui n’auraient pas d’autre solution, pourraient aussi être accueillis à ces garderies", explique le bourgmestre.

De nouvelles implantations scolaires pourraient aussi ouvrir, en plus de celles déjà actives. "Un courrier sera adressé cette semaine aux 5 parents d’élèves pour leur demander leurs intentions de garde à partir du 4 mai et/ou du 11 mai afin de permettre la meilleure planification des encadrements et des lieux d’accueil".

Dans le même ordre d'idées, la SONEFA sondera également cette semaine les intentions des parents des jeunes enfants à ces mêmes dates pour organiser au mieux la reprise progressive des activités. "Certaines crèches communales pourraient, en plus des trois actuellement opérationnelles, être progressivement remises en activité en fonction des demandes et besoins", indique Maxme Prévot en rassurant le personnel des écoles et des crèches: ils recevront des masques chirurgicaux nécessaires, à raison de 2 masques par jour par personne, pour assurer leur sécurité sur le lieu de travail.