Les 41 ambulants seront là, mais pas à leur place habituelle: les étals seront sur un seul côté avenue Materne (coté parc), depuis le carrefour jusqu’à la place de la gare Fleurie.

Le marché de Jambes reprend ce jeudi matin. Ici, le nombre maximum de 50 ambulants fixé par le conseil national de sécurité n’a pas de répercussion. Par contre, il devra respecter les principes généraux de sécurité. Les étals seront séparés de 3 mètres et les mesures d’hygiène à respecter sont le port du masque obligatoire pour les marchands (fortement recommandé pour les clients) et le gel hydro alcoolique proposé sur les échoppes.

A partir de ce jeudi et jusqu'à nouvel ordre, le marché de Jambes prendra donc place Avenue Materne, places de la Wallonie et de la Patinoire. Les étals seront situés sur un seul côté avenue Materne (coté parc), les ambulants seront installés depuis le carrefour (rue de Dave – avenue Bovesse) jusqu’à la place de la gare Fleurie. Les 41 ambulants habituels pourront être comme chaque jeudi présents à Jambes mais pas spécialement à leur emplacement habituel (réorganisation et distance obligent), explique le cabinet de l'échevine de l'attractivité urbaine.

La circulation des véhicules comme des bus sera interdite Avenue Materne le jeudi matin. Jambes retrouve donc un premier marché le jeudi 21 mai prochain, mais pas encore sa brocante du dimanche matin. Pour rappel, le parking reste gratuit jusqu’à la fin du mois de mai. Comme prévu, les agents de la cellule marché, la police et des agents du service gestion stationnement seront présents afin de faire respecter les règles de distanciation sociale.

À Namur, dès ce samedi, la place de l’Ange sera dédiée aux fleurs, semis et horticulture. La rue de Bruxelles et la place du Palais de Justice accueilleront les primeurs, fermes, volaille, boulangerie et marchand de petits animaux. Un sens de circulation unique est également organisé. Le piétonnier du samedi est maintenu.

Le marché du mercredi, situé place de la station, est suspendu jusqu’à la fin de l’année scolaire, malgré une relocalisation annoncée. Les plus petits marchés de Flawinne, Boninne et La plante verront leurs échoppes étalées comme à Belgrade ce lundi et à Salzinnes ce mardi.