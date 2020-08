A l’occasion de la rentrée scolaire, la SOFICO fait le point sur les principaux chantiers de réhabilitation que les usagers sont susceptibles de rencontrer sur les autoroutes et les nationales en ce début de mois de septembre. Parmi les 10 chantiers s’achèvent en Wallonie, 17 chantiers (dont 7 nouveaux) seront en cours pour continuer à offrir un réseau alliant sécurité, confort et fluidité. Voici ceux qui concernent la province ce Napur et celle de Luxembourg.

Plusieurs chantiers ont démarré en ce mois d’août ou démarreront au début du mois de septembre notamment grâce l’adoption par la SOFICO en juillet dernier d’un Plan de relance des chantiers (auto)routiers de plus de 45 millions d’euros.

> Sur la N5, les essais géotechniques pour le futur pont connectant Jamagne et Jamiolle, ainsi que pour le viaduc d’Yves-Gomezée ont pu être entamés.

> Un chantier visant à créer un giratoire a également débuté sur la N912 à hauteur de Meux.

D’autres chantiers sont déjà programmés pour démarrer au mois de septembre prochain :

> N97 – Ciney : réhabilitation du revêtement (5 km dans les deux sens de circulation) ;

> N89 – Réhabilitation du revêtement entre la Barrière de Champlon et Vecmont (5 km dans les deux sens) ;

> N63 – Réhabilitation du revêtement entre Marche et Baillonville (3 km dans les deux sens de circulation) ;

De nombreux chantiers se sont achevés pendant ces deux derniers mois ou sont sur le point de se terminer :

> Le chantier de réhabilitation et de sécurisation de la N4 entre Arlon et Steinfort est pratiquement terminé. Outre la réhabilitation de 3 km de voirie, ce chantier a permis de réduire la N4 de trois à deux voies de circulation depuis la sortie d’Arlon jusqu’au village d’Autelbas, une voie est donc désormais disponible dans chaque sens. Des pistes cyclables ont également été aménagées entre depuis la sortie d’Arlon jusqu’au village d’Autelbas (4 km). Enfin, ce chantier a permis de réhabiliter les trottoirs depuis le carrefour de la Spetz jusqu’à la sortie d’Arlon (carrefour avec la N81), créer de nouvelles zones de stationnement et d’aménager des espaces verts le long de la N4 dans Arlon.

Les travaux effectués au niveau de la structure de la chaussée ont été achevés début juillet (pose d’enrobés et marquages achevés). La vitesse est actuellement réduite à 50 km/h dans la zone afin d’effectuer les travaux de finition (pose de glissières et de signalisation, aménagement des espaces verts). Des impacts ponctuels resteront possibles jusqu’à la fin de l’été 2020 pour achever totalement le chantier.

> Plusieurs chantiers de réparations localisées du revêtement ont été effectués en ce mois d’août sur l’E25/A26. Les opérations se sont déroulées à Remouchamps (2km) les deux premières semaines d’août, puis à hauteur de Manhay-Werbomont (6 km) la seconde moitié du mois. D’ici le 15 septembre, 3 km seront à nouveau traités à hauteur d’Houffalize, en direction du Luxembourg.

> Le giratoire construit sur la N830, à Aubange, au carrefour formé avec la N830B devrait être ouvert à la circulation pour le début du mois de septembre.

Les usagers sont également susceptibles de croiser de nombreux chantiers de courte durée effectués sur l’ensemble du réseau dans le cadre de la modernisation de l’éclairage du réseau structurant. Le calendrier des interventions et toutes les informations sont disponibles sur le site internet www.luwa.be