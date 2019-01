Christian Lefèvre, 39 ans, a finalement été repris ce vendredi après-midi dans les environs de Namur après 4 jours d’évasion. Il s’est rendu aux policiers sans opposer à aucun moment la moindre résistance. "Il a été intercepté chez un membre de sa famille à Jemeppe sur Sambre cette après-midi. Un témoin l’a vu rentrer dans la maison et a appelé la police", relate le parquet. "Il explique qu’il a quitté la prison car il souhaitait éclaircir un problème familial. Il serait resté dans un squat à Namur depuis son arrestation et aurait décidé de se rendre à pied à Jemeppe ce matin. Il déclare avoir eu l’intention de se rendre à la police aujourd’hui. Il était calme et n’a fait preuve d’aucune violence."

L’homme qui avait quitté la prison avec une facilité confondante le 1er janvier dernier a un passé judiciaire assez chargé. Au moment de son évasion, il purgeait une peine de 5 ans pour vols avec violence et devait sortir par la grande porte en septembre 2020.

Pourtant, ce mardi matin, il est aussi sorti par la grande porte (dont il nettoyait les alentours) sans commettre de violence. En tant qu’habitué des prisons, Christian Lefèvre savait qu’il ne risquait rien en s’évadant… En Belgique, l’évasion en elle-même n’est pas punissable, au contraire d’autres pays. Sauf si l’évasion est précédée, accompagnée ou suivie d’un délit.

Dans ce cas, le prisonnier est poursuivi, non pas pour son évasion, mais pour le ou les délits commis lors de son évasion.

Supposons qu’en courant, Lefèvre ait bousculé un gardien, voire même un passant et c’était le passage assuré devant le tribunal pour coups et blessures volontaires. Mardi, il est sorti sans arme, sans faire de menaces, sans agressivité. Sa peine ne devrait pas être alourdie.