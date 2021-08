Samedi vers 18 heures, un vol à main armée a été commis au magasin d'électro "Eldi" de Philippeville (rue de France).

L'auteur du braquage est un individu masculin âgé de 30 à 40 ans, mesurant 1m80 et de corpulence athlétique. Lors des faits, il portait un blouson, un jean et un bonnet noir ainsi qu'un masque chirurgical jetable.

La zone de police locale Hermeton et Heure a lancé un appel à témoins via sa page Facebook. "Si vous avez plus de renseignements concernant ce fait ou si vous avez été témoin de quelque chose, vous êtes invité à prendre contact avec le Service Enquêtes et Recherches de la ZP Hermeton et Heure via le numéro 071/660258."