Le samedi 20 avril 2019 vers 14h40 à Namur, un vol à main armée a été commis dans un Night and Day situé Square Léopold.

Un individu arrive sur le parking qui se trouve devant le commerce. Il s'assied sur une pierre et patiente. Après un instant, il pénètre dans le commerce et se dirige immédiatement vers la caisse. Il menace l'employée avec un objet dissimulé dans un sac en plastique. La caissière apeurée cherche à fuir, mais le braqueur fait le tour du comptoir et réclame l'argent de la caisse. Il se retourne pour prendre des cigarettes mais il est alors repoussé par l'employée et le malfrat prend finalement la fuite.

L'auteur est âgé d'une vingtaine d'années. Il mesure environ 1m75 et est de corpulence normale. Il portait un bonnet rouge, un sweat à capuche foncé avec des cordons blancs, un pantalon de jogging bleu foncé avec une ligne blanche sur les côtés et des baskets bleues.

Si vous reconnaissez cet individu ou si vous avez des informations sur ce fait, veuillez prendre contact avec les enquêteurs via le numéro de téléphone gratuit 0800 /30 300.

Les témoignages peuvent aussi par venir via avisderecherche@police.belgium.eu.