Les deux auteurs n'ont toujours pas été interpellés.

Un vol avec effraction a été commis dans une habitation de la Chaussée de Dinant, à Namur, le samedi 12 décembre dernier entre 17h15 et 18h15. A ce stade de l'enquête, les deux individus n'ont pas encore pu être interpellés mais ont néanmoins été identifiés physiquement. « Le 1er auteur est âgé d’une trentaine d’années. Il mesure entre 1m75 et 1m80 et est de corpulence mince. Il a le crâne rasé et une barbe. Au moment des faits, il portait un pantalon clair et une veste à carreaux. Le 2e auteur est âgé d’une quarantaine d’années. Il mesure entre 1m75 et 1m80 et est de corpulence normale. Il a les cheveux foncés et une barbe. Il portait un jean bleu, une veste noire et un bonnet avec des inscriptions », indique la police fédérale qui invite toute personne ayant des informations à ce sujet à contacter le 800/30 300.

© D.R.