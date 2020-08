Le 8 août 2016, un vol avec effraction a été commis par trois personnes au domicile d'une personne décédée, à Hanzinelle (Florennes). Une remorque, une disqueuse, une tondeuse et une série d'objets similaires ont été dérobés.

L'un des auteurs a déjà été condamné à une peine de travail de 120h. Les deux autres, Jean-Pierre et Manuel, l'ont aussi été mais par défaut, à 12 mois ferme. Tous deux ont fait opposition. Jean-Pierre comparaîtra devant le tribunal de Dinant en octobre prochain, Manuel a comparu ce jeudi matin.

Devant la présidente, l'homme a reconnu avoir participé aux faits mais a précisé qu'il ignorait qu'il était en train de commettre un vol. Et ce malgré l'heure à laquelle ils ont embarqué les objets : 4h45 du matin. « Jean-Pierre m'avait dit qu'il avait acheté un lot d’objets à vendre pour une brocante. Il était 23h quand on a démarré mais on a d'abord été manger et boire un verre. Je lui ai donné un coup de main pour accrocher la remorque mais je ne suis pas rentré dans la maison. J'ignorais qu'on était en train de commettre un vol chez une personne décédée », a-t-il expliqué. C'est une voisine, interpellée par le bruit, qui a contacté les services de police. Le parquet de Namur a demandé la confirmation des 12 mois de prison prononcés en septembre 2017. Jugement le 23 septembre.