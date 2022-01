L’auteur, activement recherché, est âgé d’une quarantaine d’années et a une barbe

Le 24 juin 2021, une dame âgée a été victime d’un vol avec violence à son domicile situé à Namur.

Sous la menace, la victime a donné sa carte et son code bancaire. Le même jour, l’auteur a commis un retrait frauduleux à Floreffe.

Un avis de recherche vient d’être lancé à la demande du parquet de Namur.

L’auteur est âgé d’une quarantaine d’années et a une barbe. Au moment des faits, il était vêtu d’un pantalon de sport noir, d’une veste noire à capuche, d’une casquette noire avec l’inscription "NY" et de baskets blanches.

Si vous avez plus de renseignements concernant ce fait, veuillez prendre contact avec la police via email : avisderecherche@police.belgium.eu. Vous pouvez également réagir via le numéro gratuit 0800 30 300.