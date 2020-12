Vol avec violence au Sun 7 de Sambreville : un mineur déjà connu de la justice namuroise Namur JVE L'auteur a été interpellé en flagrant délit © DR

Un vol avec violence a eu lieu lundi dans un magasin Sun 7 de Sambreville. Un mineur, déjà connu de la justice namuroise, a pénétré non-masqué dans le magasin et s'est emparé de la recette contenue dans le tiroir-caisse et de paquets de cigarettes. Il a été interpellé en flagrant délit et sera présenté au juge de la jeunesse dans le courant de la journée. Aucun blessé n'est à déplorer.