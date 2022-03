Vol avec violence au Sun7 de Cognelée Namur JVE © DR

Jeudi à 23h10, le parquet a été avisé d’un vol avec violence au Sun7 de Cognelée. Deux auteurs non identifiés sont à l’origine du vol. Un des auteurs est entré dans le magasin et a annoncé au vendeur qu'il venait pour un braquage. Dans un premier temps, la victime pensait à une blague, puis a eu le sentiment que l’auteur était armé car il avait sa main en poche et donnait l’impression de tenir une arme. Ces menaces constituent le vol avec violence, même si aucun coup n'a été porté. L’auteur a pris le contenu de la caisse et des tickets à gratter de loterie. Il a ensuite rejoint son complice à l’extérieur. Les deuxont pris la fuite et ne sont pas identifiés à ce stade. Une enquête a été ouverte.