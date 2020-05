Trois individus ont agressé deux personnes qui circulaient sur un cyclomoteur. Après avoir violenté leurs victimes, les auteurs leur ont dérobé le deux roues motorisé et un baffle bluetooth. Les victimes n'ont pas été blessées. Les trois auteurs étaient ivres au moment des faits, ils ont ensuite pris la fuite, ils ont été rapidement retrouvés et privés de liberté vers 22h. Ils seront entendus ce lundi, une fois dégrisés. Le service enquête et recherche consultera les caméras de surveillance d'un magasin de nuit tout proche pour obtenir plus de précisions quant aux faits.