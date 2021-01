Le tribunal de Namur s’est penché vendredi matin sur un vol avec violence qui s’est déroulé le 26 septembre 2017 à Namur.

Un des deux prévenus, l’auteur matériel du vol, avait entendu parler dans l’établissement horeca tenu par son père d’une importante somme stockée dans le coffre d’une namuroise. C’est donc véhiculé par son complice, cagoulé, ganté et armé d’un couteau à steak, qu’il s’est rendu chez sa victime. Après avoir menacé celle-ci de lui couper un doigt et lui avoir demandé de choisir lequel, il s’est finalement fait remettre la somme de 2200 euros avant de prendre la fuite.

« Le complice attendait dans la voiture et devait prévenir l’auteur si la police arrivait. Voyant celui-ci sortir du véhicule cagoulé et ganté, il n’a pas tenté de l’en empêcher », estime le représentant du parquet, qui réclame 2 ans de prison assortis d’un sursis probatoire pour le conducteur et un an de prison assorti d’un sursis probatoire pour le deuxième.

Me Fery, avocate de l’homme qui est resté dans la voiture, plaide la suspension simple du prononcé pour son client. « C’est quelqu’un de faible, simple et très influençable qui considère l’auteur principal comme son ami. Il était enfermé dans la voiture et a eu très peur ce jour-là. »

Une peine de travail est plaidée pour le principal prévenu, qui a par ailleurs remboursé la partie civile. Le conseil de ce dernier demande la levée de la confiscation concernant la Mercedes d’une valeur de 37.000 euros utilisée pour réaliser le vol commis car... il n’arrivait pas à payer la voiture.