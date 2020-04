"Il était ému aux larmes pour les tenanciers du magasin suite à ses agissements"

Un dossier de vol avec violence a été abordé ce mercredi devant le tribunal correctionnel de Namur. En février dernier, un jeune né en 2002 et connu pour sa consommation problématique d'alcool et de stupéfiants avait dérobé une bouteille d'alcool dans un commerce d'Auvelais. Il s'était montré violent avec les tenanciers, nés en 1949, et avait insulté et craché sur les policiers qui étaient intervenus. L'épidémie de Covid-19 n'en était alors qu'à ses débuts chez nous.

Incarcéré suite à ces faits, le prévenu, atteint du Covid-19, a été transféré vers la prison de Bruges, où une infrastructure a été mise en place pour ce type de détenus.

Le parquet de Namur a réclamé ce mercredi une peine de 40 mois assortie d'un sursis probatoire. "Il était ému aux larmes pour les tenanciers du magasin suite à ses agissements, il est réellement désolé", confie son avocat qui demande pour son client un sursis probatoire.

Jugement le 7 mai