Ce jeudi, vers 00h30, un groupe de jeunes buvait un verre sur la place du Marché aux Légumes à Namur. Une fille du groupe est allée aux toilettes, où elle a oublié son téléphone. Elle s'en est vite rendue compte et elle a interpellé un individu qui sortait des toilettes. L'homme lui a dit ne pas avoir vu son téléphone et est parti. La propriétaire du téléphone a activé la localisation de son téléphone, qui n'était pas très loin. Son groupe d'amis a demandé à deux jeunes de leur rendre le GSM. Un des deux a utilisé une bombe lacrymogène et a visé le groupe avant de prendre la fuite.

Les victimes ont appelé la police et ont indiqué, toujours via la localisation, où se trouvait le téléphone. La police est donc allée faire une perquisition dans le cadre d'un flagrant délit. Un des deux hommes a été privé de liberté. Il a été arrêté pour vol avec violence avec usage d'arme. La police a, en effet, retrouvé le GSM et la bombe lacrymogène chez cette personne perquisitionnée. Le jeune homme comparaîtra devant le juge d'instruction dans les prochaines heures. Le parquet a demandé un mandat d'arrêt. Le deuxième auteur n'a pas été intercepté.