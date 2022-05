Entre le jeudi 12 mai à 20h et ce vendredi 13 mai à 6h, une station-service située le long de la Nationale 4, chaussée de Namur à Wierde (Namur), a été l’objet d’un cambriolage, indique le parquet de Namur. Les voleurs sont passés par l’arrière de la station pour percer, on ne sait pas avec quels outils, un mur à hauteur des présentoirs à cigarettes. Ils ont sorti et emporté tous les présentoirs. A ce stade, le préjudice tournerait autour des 5.000€.

Une enquête est en cours.