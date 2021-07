"Je parle de moi, pas des autres". Le prévenu reconnaît un vol qualifié mais refuse de « mouiller » les deux complices avec qui il est entré par effraction dans une habitation de La Bruyère le 14 mai 2021 pour y dérober deux tablettes. Les trois hommes, dont un mineur qui était au volant du véhicule utilisé, ont été pris en flagrant délit ce jour-là, ils provenaient de la région de Charleroi, le parquet estime qu’ils ont agi en association. "C’est un voisin qui a été témoin de leur manège cette nuit là vers 2h45. Ils avaient sectionné un barillet. Dans le véhicule, on a retrouvé tout le nécessaire pour commettre ce type de fait, entre le tournevis et la pince coupante", confie le substitut Seminara, qui requiert une peine d’an an de prison à l’encontre des 2 majeurs et demande de ne pas descendre en-dessous de 10 mois si un sursis éventuel devait leur être accordé.

Le conseil d’un des deux hommes, qui ont déjà effectué 2 mois et demi de détention préventive, plaide une suspension simple du prononcé de la condamnation. " Ils n’ont pas agi en association, ils sont partis faire un tout cette nuit-là, mais le vol n’était pas prémédité, le matériel n’avait pas été préparé". Le conseil du second plaide la suspension du prononcé de la condamnation.

Jugement le 26 août.