Les faits se sont déroulés le 29 septembre dernier à proximité d’un magasin de nuit de Malonne. Le principal prévenu avait consommé de l’alcool, de la cocaïne et des médicaments et il a littéralement disjoncté. Après avoir dérobé le vélo d’un enfant de 13 ans et avoir frappé celui-ci, lui et un complice sous l’influence de l’alcool ont donné des coups à plusieurs personnes, notamment avec un extincteur. Une des victimes a notamment souffert de fractures à la face, alors qu'un second mineur a été frappé dans les côtes. Les auteurs sont revenus une seconde fois sur les lieux et une nouvelle scène de coups a eu lieu. Confronté à des images vidéo des faits, l’auteur principal les reconnaît mais affirme ne pas s’en souvenir. Le second expliquait lors de l'audience du 18 février : "On avait bu de l'alcool durant la soirée. Une bouteille de whisky pour cinq. On est partis en voiture racheter à boire et cela a dérapé."

Le substitut Gaublomme, évoquait "une scène surréaliste" et "l’apocalypse", et réclamait une peine de 5 ans de prison à l’encontre du principal prévenu, "que la cocaïne rend fou". Le représentant du ministère public considèrait en effet ce dernier comme dangereux et mettait en avant un risque de récidive important dans le chef de celui qui a déjà été condamné jusqu’à 6 ans de prison, notamment pour des faits de vols, viols, pornographie infantile, harcèlement, coups et menaces. Une peine de travail de 80 heures était requise pour son complice.

Le jugement est intervenu ce jeudi. L'auteur principal, qui se trouve en état de récidive légale, est condamné à 4 ans, alors qu'une enquête sociale relative à la faisabilité d'une peine de travail a été ordonnée pour son complice, dont le cas sera réexaminé le 6 mai.