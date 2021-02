Les faits se sont déroulés le 29 septembre dernier à proximité d’un magasin de nuit de Malonne. Le principal prévenu avait consommé de l’alcool, de la cocaïne et des médicaments et il a littéralement disjoncté. Après avoir dérobé le vélo d’un enfant de 13 ans et avoir frappé celui-ci, lui et un complice sous l’influence de l’alcool ont donné des coups à plusieurs personnes, notamment avec un extincteur.