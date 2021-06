Le tribunal correctionnel de Dinant devait se pencher sur le cas d'un jeune homme de 22 ans, poursuivi pour deux vols (Ndlr : véhicule de sa tante et une console de jeux, une manette et un sac à main) commis à Couvin, en 2018. Ce dernier est actuellement en prison et le restera encore quelques années puisqu’il purge trois peines de prison d’un an, de six ans et de dix-huit mois. La défense plaidait pour une absorption de peine. Les dix-huit mois de prison auxquels il a récemment été condamné concernent des faits de vols commis durant la même période que ceux pour lesquels il a comparu à Dinant. La défense estimait que cette peine était suffisante. C'est la version qu'a suivie le tribunal de Dinant ce mardi en ne prononçant aucune peine supplémentaire.