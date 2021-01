Le parquet de Namur a requis jeudi des peines de 37 mois et 2 ans de prison à l’encontre de deux prévenus accusés d’une douzaine de vols, simples et avec violence commis à Namur en juin, juillet et août derniers.

Tous les deux alcooliques, les prévenus avaient leurs habitudes dans des établissements de la place du Marché aux Légumes à Namur. Ils profitaient en général d’un moment d’inattention pour dérober le sac de leurs victimes, avant de tenter de réaliser des paiements sans contact au moyen des cartes de banque. Si les deux individus reconnaissent certains faits, ils ont avoué ne plus se souvenir de la totalité de ceux-ci. Le substitut Samain a réclamé des peines fermes de 37 mois et 2 ans à l’encontre des deux hommes, « des récidivistes qui ont eu de nombreuses chances ».

Les conseils des deux hommes ont plaidé une peine de travail et une peine de probation autonome.

Jugement le 11 février.