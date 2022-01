Six simples déclarations de culpabilité et six suspensions du prononcé ont été prononcées, jeudi par le tribunal correctionnel de Dinant, à l’encontre de 12 personnes impliquées à des degrés divers dans une série de vols avec effraction, vols simples et recel commis en 2014 à Walcourt et Chimay. Vu l’ancienneté des faits, le dépassement du délai raisonnable a été constaté.



Cinq d’entre eux étaient poursuivis pour avoir volé un coffre-fort qui contenait des titres au porteur, des bijoux et sept à huit kilos de pièces d'or, dans une habitation inoccupée de Chimay en 2016.

Les titres au porteur leur ont permis de récolter 17.000 euros à la banque. Les bijoux et les pièces d’or ont été revendus pour 5.000 et 200.000 euros dans une bijouterie de Charleroi. Ce dernier, poursuivi pour recel, contestait les faits qui ont toutefois été déclarés établis. C'est lors d'une tentative de vol commise dans une habitation inoccupée de Walcourt que deux des prévenus ont été interpellés et ont avoué tous les vols commis. Les avocats de la défense avaient tous mis en avant le dépassement du délai raisonnable lors de la précédente audience.