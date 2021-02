Maurice (prénom d’emprunt), comparaissait le 4 février devant le tribunal correctionnel de Namur pour s’expliquer au sujet d’une série de vols, de tentatives de vols et de faits de recel.

Le 13 novembre dernier, le prévenu, en séjour illégal sur le territoire belge, s’est filmé en train de dérober… une lampe de vélo. Une vidéo qui sera retrouvée par la police sur "son" téléphone… dérobé le 8 novembre dans la région de Charleroi, appareil qu’il affirme avoir acheté en rue pour une somme de 30 euros.

Le même jour, on lui reproche d’avoir fracturé la porte vitrée du Café de Paris (situé près du square Léopold), où on le retrouvera dans le local qui abrite le compteur électrique. "Je cherchais un endroit où dormir, la porte était ouverte et je suis entré". Maurice évoque également le fait qu’il cherchait endroit pour dormir lorsqu’il est surpris en train de casser des vitres de voiture avec un pavé aux abords du casino de Namur. Un prévenu qui a par ailleurs bien du mal à expliquer comment il est entré en possession de divers objets, comme des masques en tissu roses, des pinces et extensions pour les cheveux, des lunettes pour femme ou des jetons de car-wash.

Ce jeudi, le tribunal l'a condamné à une peine de 6 mois de prison assortie d'un sursis de 3 ans pour ce qui excède la détention préventive déjà effectuée.