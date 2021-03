Le tribunal correctionnel de Namur prononcé jeudi une peine de 18 mois de prison et une peine de travail de 60 heures à l’encontre de deux prévenus accusés de plusieurs vols, en octobre 2020.

Les faits ont eu lieu dans la région d’Andenne les 18 et 19 octobre 2020. Le principal prévenu, un sans-abri âgé de 28 ans, est accusé de vols simples de bouteilles d’alcool, de nourriture, de cigarettes et de vêtements. Il dérobait les marchandises en vue de les revendre pour gagner de l’argent. Il est également poursuivi pour le port de 3 couteaux et pour un vol de carburant commis à Ohey le 19 octobre. Interpellé suite à ces faits, le prévenu a réalisé 4 mois de détention préventive et se trouve en état de récidive légale, condamné en mars 2020 à une peine de prison de 15 mois assortie d’un sursis probatoire pour vol qualifié et harcèlement.

Avec un second auteur, il est accusé du vol d’une voiture qui tournait sans occupant à son bord et du vol de 51 euros de boissons dans un magasin de nuit.