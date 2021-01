Le tribunal correctionnel de Namur a condamné jeudi quinze prévenus faisant partie d’une association de malfaiteurs à des peines allant jusqu’à 5 ans de prison pour des vols de câbles en cuivre.

Le dossier impliquait une quinzaine de prévenus, Roumains pour la plupart, accusés de former une association de malfaiteurs. Une quinzaine de vols leur étaient imputés. Les faits ont eu lieu entre octobre 2019 et février 2020, au bord de voies de chemins de fer ou dans des ateliers des provinces de Liège et de Namur.

Interrogés lors de l’audience du 19 novembre dernier, les prévenus niaient la plupart du temps, expliquant qu’ils n’étaient pas présents au moment du vol ou qu’ils ne se souvenaient pas des faits.

Le vol de câbles est présenté comme un trafic juteux par les avocats des parties civiles qui précisent que le nombre de larcins augmente en fonction du cours du cuivre. L’un des vols, 100 mètres de câbles, représentait à un moment un butin de 1600 euros. Lors de certains faits, les prévenus ont dérobé jusqu’à 5500 mètres de câbles en cuivre et 200 mètres de caténaires. Les montants d’autres vols s’élèvent à 12.682 euros, comme chez APK à Villers-le-Bouillet, ou à près de 36.000 euros, pour des faits commis dans la région de Huy. Des métaux, de l’outillage (coffres à outils, décapeurs thermiques) et plusieurs véhicules ont également été dérobés, tout comme des lingots d’aluminium ou des billes de cuivre.

Sept des prévenus écopent de 5 ans de prison, deux de 4 ans, un de 40 mois, trois de 3 ans, et deux de 2 ans et 6 mois de prison. Le parquet de Namur a demandé et obtenu l’arrestation des prévenus défaillants à l’audience du 19 novembre, ceux-ci ayant quitté la Belgique depuis le déroulement des faits.