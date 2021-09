Le prévenu parle-t-il slovaque ou polonais ? C’est la première question à laquelle le tribunal correctionnel de Namur a dû répondre avant de se pencher sur ce dossier de vol de câbles. George (prénom d’emprunt), qui s’exprime donc en slovaque, a été condamné en état de récidive légale et par défaut en février 2021 à une peine de 40 mois de prison, avec arrestation immédiate. Le prévenu fait opposition.

L’homme et deux de ses complices se sont rendus coupables de plusieurs vols de câbles de cuivre au préjudice d’Infrabel et de la SNCB. Ce fut le cas le 15 juillet 2019 à Sambreville. La présidente Matagne indique : "Vous avez coupé ces câbles et avez entravé la circulation des trains et mis en danger les utilisateurs. Des faits similaires ont eu lieu à Pont-à-Celles le 28 juillet de la même année. A certaines occasions, George a agi seul , ou a seulement tenté de dérober du cuivre, rapidement mis en fuite. Il explique : « On m’avait promis du travail mais je n’en ai pas eu. Je ne voulais pas pour m’enrichir mais bien pour subsister, je me suis retrouvé à la rue et j’ai dû mendier. Je reconnais avoir porté atteinte à la sécurité ferroviaire." Son avocat plaide une peine accompagnée d’un sursis probatoire au moins pour une partie de la peine.

Le parquet de Namur demande la confirmation de la peine de 40 mois de prison. Le substitut Marganne déclare : " Le prévenu avait déjà été condamné pour des faits identiques, avec le même modus operandi en 2015, il n’y a donc pas de remise en question dans son chef, et le risque de récidive est bien présent."

Jugement le 1er octobre.