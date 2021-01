Le parquet de Namur a requis jeudi devant le tribunal correctionnel jusqu’à 4 ans de prison à l’encontre de 6 prévenus slovaques, dont un homme, ses parents et sa compagne, impliqués dans une vague de vols de câbles en cuivre.

Le 15 juillets 2019, 3 des prévenus ont dérobé 100 mètres de câbles de cuivre à Sambreville, au préjudice d’Infrabel et de la SNCB. Outre le larcin, ils sont prévenus d’entrave méchante à la circulation. Le vol a été signalé à la police qui, lors de son arrivée, a percuté l’un des malfrats avec son véhicule.

Des faits de même type ont été signalés à Pont-à-Celles le 28 juillet. Le vol de 13 bobines de câble électrique le 24 novembre 2018, soit un préjudice estimé à 15.000 euros est imputé à l’un des prévenus, tout comme un autre méfait commis le 25 juin 2019 à Fleurus, des faits de recel et des tentatives de vols. Certains des auteurs présumés se trouvent en état de récidive légale.

Constituée partie civile, la SNCB réclame un euro à titre provisionnel alors qu’Infrabel, responsable des infrastructures, demande 4000 euros de dédommagement, en plus du remboursement des matériaux volés. L’avocat des deux parties civiles a évoqué un véritable fléau. "Nous sommes constamment la cible de bandes organisées agissant sur nos 3500 kilomètres de voies. Il y a un réel risque d’atteinte à la vie des personnes en plus des interruptions de trafic occasionnées par les vols : ces câbles véhiculent des signaux électriques relatifs aux aiguillages et au fonctionnement des feux de signalisation. Cela a également un coût pour Infrabel dont ce n’est à la base pas le métier de gérer ces vols de câble, c’est donc une charge de travail supplémentaire. En cas de vol, du personnel doit être rappelé pour garantir la fluidité du trafic ferroviaire."

Le parquet de Namur, qui note que ce type de méfaits est lié à l’évolution de la valeur marchande du cuivre, requiert des peines de 4, 3 et 2 ans pour 3 des prévenus et d’un an pour les 3 derniers, estimant que les voleurs formaient une association de malfaiteurs, certains étant par exemple spécialisés dans le découpage des câbles alors que d’autres devaient les revendre. "L’investigateur de ce trafic a recruté des gens dans son pays pour les faire voler en Belgique, les maintenant volontairement dans des conditions économiques difficiles."

Jugement le 4 février

JVE