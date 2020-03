" Il n’était peut-être que chauffeur, mais sans lui, les vols ne se seraient pas déroulés", estime le parquet

Le parquet de Namur a requis jeudi devant le tribunal correctionnel de Namur une peine de 40 mois de prison à l’encontre d’un prévenu ayant servi de chauffeur aux carteurs marseillais, qui se sont rendus coupables de nombreux vols par ruse de cartes de banque et d’argent en 2017 en Wallonie et à Bruxelles, le plus souvent au préjudice de personnes âgées ou vulnérables. Dans le cadre de cette association de malfaiteurs, qui a été jugée en novembre dernier, près de 250.000 euros auraient été dérobés.

Le prévenu considéré comme le chauffeur de la bande, qui n’avait pas encore comparu devant le tribunal correctionnel, est en aveux des faits et reconnaît avoir fait partie d’une association de malfaiteurs mais nie avoir réalisé les vols, même si il était présent dans les banques lorsque certains faits se sont déroulés. « Il n’était peut-être que chauffeur, mais sans lui, les vols ne se seraient pas déroulés vu qu’il avait le permis de conduire et une carte Visa permettant de louer les véhicules utilisés pour transporter les auteurs. », estime le substitut Seminara, qui réclame 40 mois de prison à l’encontre du prévenu.

« Mon client a collaboré à l’enquête et a tout de suite reconnu le rôle qui était le sien », a expliqué Me Leloup, avocat du prévenu. « Il rencontrait à cette époque des problèmes financiers et on lui a fait miroiter de l’argent facile. Ils prenaient le train à Marseille, s’arrêtaient à Bruxelles où mon client louait une voiture et véhiculait ses complices. Il ignorait lui-même de la façon dont ceux-ci procédaient. » L’avocat plaide un sursis simple pour son client.

« Ils utilisaient la technique du billet oublié », expliquait en novembre dernier le substitut Delannay. « Une fois leur retrait effectué, ils faisaient croire à leur victime qu’elle avait oublié une coupure de 20 euros dans le distributeur. Profitant de la confusion, ils subtilisaient la carte de banque après avoir noté le code, avant de faire croire à la victime que la carte était avalée. Ils proposaient alors d’appeler Card Stop, composaient le numéro et appelaient en fait un autre complice. Ils agissaient de préférence le vendredi, afin de pouvoir piller les comptes durant tout le week-end et ce, alors que la victime était en confiance et ne se méfiait de rien, vu que sa carte avait été bloquée. Ils y allaient à fond, en s’attaquant aux comptes à vue, en réalisant des transferts entre les comptes des victimes, en augmentant les plafonds de dépense ou en ponctionnant les comptes plusieurs fois et en faisant même, parfois, des transferts entre les comptes de plusieurs victimes. »

Jugement le 2 avril