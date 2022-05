Les plaidoiries se sont poursuivies ce jeudi devant le tribunal correctionnel de Namur, dans un dossier de vols de voitures commis par une association de malfaiteurs composée de 16 prévenus dans lequel jusqu’à 7 ans de prison ont été requis

Les faits ont été commis entre 2018 et 2020, période durant laquelle une trentaine de voitures ont été dérobées. Les deux principaux protagonistes, deux frères, pénétraient dans des habitations pour voler les clefs des véhicules stationnés devant celles-ci et repartir avec les voitures des propriétaires des lieux. Les véhicules étaient ensuite revendus pour l’exportation, principalement via le site 2ememain, ou démontés et revendus en pièces détachées. Un intermédiaire « commercial » faisait le lien entre les voleurs et 3 groupes différents de receleurs. Outre les préventions de vols de voitures, de vol avec violence dans un cas, et celle d’appartenance à une association de malfaiteurs, certains des prévenus doivent répondre de recel, de vente illégale de véhicules d’occasion, de faux (faux car-pass, faux carnet d’immatriculation, fausses plaques, fausses cartes d’identité), d’entrave méchante à la circulation, de rébellion armée avec un véhicule, de coups et insultes sur agents, d’escroquerie mais aussi d’infraction à la loi sur les stupéfiants, un des receleurs ayant mis sur pied une culture de 200 plants de cannabis dans la région de Charleroi.

Le prévenu étant à l’origine de la plantation de cannabis reconnaît la prévention. Son conseil plaide une peine autonome de travail. Un autre prévenu est concerné par les préventions relatives aux stupéfiants, qu’il reconnaît. Il admet le recel d’une voiture volée, mais réfute les préventions relatives au trafic de voitures, expliquant toutefois que la photo de sa carte d’identité a été utilisée pour revendre des voitures d’origine douteuse. Une peine de travail autonome est plaidée par son avocat, qui estime que la plupart des préventions lui sont imputées sur base d’accusations de co-prévenus.

Ces deux prévenus, tout comme deux autres, nient une prévention d’extorsion relative à un véhicule de marque BMW et à 4 jantes. Alors que la plantation de cannabis, représentant un investissement de 50.000 euros, venait d’être découverte, ils auraient voulu demander des comptes à celui qu’ils estimaient responsable de la perquisition. Selon les protagonistes, il s’agissait du simple achat du véhicule, « qui s’est réalisé sans menaces particulières ».

Une peine de travail autonome est également plaidée pour celui qui est considéré comme le responsable de l’exportation de véhicules volés vers la Roumanie et est accusé d’avoir, avec deux complices, blanchit 240.000 euros. Il nie par ailleurs toute appartenance à une association de malfaiteurs. 3 ans de prison étaient réclamés à son encontre.

L’avocate d’un prévenu contre qui 2 ans étaient réclamés pour 9 recels plaide une suspension simple ou probatoire du prononcé de la condamnation. Un prévenu accusé de 3 recels et se défendant seul conteste les faits.

Jugement le 30 juin