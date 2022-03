Deux prévenus comparaissaient ce jeudi devant le tribunal correctionnel de Namur pour plusieurs vols avec effractions, et tentatives de vols, commis dans des voitures, en région namuroise.

La nuit du 29 au 30 décembre 2021, les deux complices ont volé un GPS Tom-Tom dans une Hyundai. Le même soir, une bouteille de parfum a été dérobée dans une Peugeot 208. A chaque fois, les malfrats ont tenté de manipuler les fils électriques des véhicules mais ne sont pas parvenus à les faire démarrer. Plusieurs tentatives de vols sont imputées au tandem. Les deux auteurs présumés se trouvaient en séjour illégal depuis cet été sur le territoire belge et un des deux était en possession d’un couteau à lame pliante lors de son arrestation. Celle-ci faisait suite à l’appel à la police d’un témoin des faits.

Au civil, le propriétaire d’un véhicule Chevrolet réclame une somme de 552 euros pour le bris de l’une de ses vitres.

Le substitut De Sheemaekere réclame 2 ans de prison à l’encontre des 2 hommes pour les vols avec effraction et les tentatives de vols. Un mois supplémentaire est requis pour la prévention de séjour illégal, 3 mois de « bonus » le sont pour celui qui portait un couteau. "Ils nient l’évidence alors qu’ils étaient équipés de tournevis, d’une lampe de poche brise-vitre et de gants. Ils ont été interpellés sur les lieux et avec une partie du préjudice. Ils n’ont par ailleurs pas cessé de se contredire dans leurs interrogatoires, déclarant d’abord qu’ils étaient amis puis qu’ils ne se connaissaient pas. Un témoin les a vus faire des allers-retours et leurs descriptions correspondent à leurs physionomies."

Les deux prévenus, hilares durant toute l’audience et qui n’ont pas souhaité attendre l’arrivée de leur avocat, demandent « le pardon » du tribunal.

Jugement le 21 avril.