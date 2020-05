La passerelle namuroise n'a pas reçu la grande foule pour cette première journée d’ouverture venteuse, mais les commentaires de ceux qui l'ont empruntée sont positifs

La ville pouvait craindre une certaine affluence pour l'ouverture de l'Enjambée ce lundi matin. Il n'y a pas eu de gros effet de curiosité lors de cette première matinée. La météo venteuse en a effrayé plus d'un. Certains attendant les retours des premiers testeurs pour se lancer. D'autres encore respectent le confinement et estiment qu'il ne s'agit pas d'un déplacement nécessaire. Une partie des namurois estime que cette passerelle réservée aux modes de circulation doux n'a aucune utilité et promet de ne jamais y mettre un pied.

N'empêche: les plus curieux sont allés, autant à vélo qu'à pied, traverser cet ouvrage annoncé et attendu depuis des années. "C'est beaucoup plus grand que ce que j'imaginais", affirme le président du CPAS Philippe Noël qui a filmé l'Enjambée à vélo tôt ce lundi matin, bluffé par la vue que la Citadelle et la vallée de la Meuse notamment.

Plus tard dans la matinée, on pouvait voir un garçon d voisinage, une dizaine d'années, faire des allers-retours d'une rive à l'autre, une famille de 5 vélos tenter sa première traversée, certains braver l'interdiction de s'arrêter pour prendre l'une ou l'autre photo, ne délaissant pas les distances de sécurité et, surtout, les habitants du quartier côté Jambes à la mine réjouie.

"Ce sera nettement plus facile d'accéder à Namur pour faire des courses notamment, d'autant qu'on pourra faire une pause sur les bancs", précise Lise, retraitée jamboise qui trouve les ponts de Jambes et des Ardennes trop éloignés pour les traverser à pied.

"C'est à la fois beau, élégant et fonctionnel. je pense que ça va servir à beaucoup de monde et que ça sera un atout touristique lorsqu'on pourra à nouveau vivre normalement ou presque", analyse Fabien, venu par curiosité voir l'ouvrage de près.

© Swijsen



Précisons que le côté Jambes est accessible tant aux personnes valides - piétons et cyclistes - qu'aux PMR. Le côté Namur n'est accessible que via un escalier pour l'instant, l'aménagement de la !!br0ken!!branche sera terminé en même temps que l'aménagement de l'esplanade du Grognon, elle aussi réservée aux modes de déplacement doux.

L'aménagement des abords côté Jambes seront finalisés dans quelques mois avec un petit parc, des bancs, le banc monumental de Lilian Bourgeat ainsi qu'une fresque qui dépassera le pignon de la villa Balat pour se prolonger sur celui du Glacetronome, le glacier qui s'est stratégiquement installé au coin de l’Enjambée et de la rue Mazy.