Le prix du développement durable de la Province de Namur, dixième du nom, sera décerné fin avril. Trois projets sont en lice cette année :

Le festival des plantes comestibles est une initiative de jeunes férus d’agroécologie réunis au sein de la coopérative Jardins d’Arthey. La manifestation centrée sur les plantes comestibles vise à sensibiliser le public aux enjeux de l’alimentation durable. Elle se veut à la fois conviviale, familiale et festive avec des balades (également en langue des signes), des ateliers pratiques (y compris pour les petits), des conférences, des animations, des concerts… Et aussi de quoi se sustenter. Chaque année, entre 3 000 et 5 000 personnes sont présentes au rendez-vous. Le prochain ? Les 25 et 26 avril au domaine d'Arthey, à Rhisnes (www.festivaldesplantescomestibles.be).

Nosse Moulin est une coopérative à finalité sociale gembloutoise active dans la production d’énergie renouvelable. Créée en 2011, elle est passée de 50 à 600 membres, 600 copropriétaires d’éoliennes (elles sont actuellement trois à Ernage et à Fernelmont – d’autres projets sont dans les cartons) et donc producteurs locaux de leur énergie. Et c’est ensemble, sur la base d’un principe égalitaire – à chaque personne, une voix – que les décisions sont prises. Cela dit, la production d’énergie verte n’est pas tout. Il y a aussi sa promotion. Ainsi, Nosse Moulin accueille des écoles pour des visites d’éoliennes, participe à des conférences et autres événements, finance des projets en faveur de la communauté locale (www.nossemoulin.org.

Wash-Wash Cousin est devenu, en peu de temps, un acteur socio-économique avec lequel il faut compter. L’entreprise familiale de La Bruyère – créée par Christel Carlier et son frère, Martin – tourne à plein régime et occupe 6 travailleurs à temps plein. L’histoire commence avec la naissance du fils de la jeune femme, alors enseignante, et la prise en main des produits pour bébé… qui lui donnent la furieuse envie de fabriquer les siens. Et elle développe sa gamme de cosmétiques artisanaux, bio et solides : des savons saponifiés à froid au dentifrice conditionné dans un contenant en métal rechargeable. Le credo de la marque, c’est le zéro déchet. Et sa patte : une bonne dose d’humour (www.washwashcousin.be)

Les trois nommés ont été désignés par un jury d’experts, spécialistes en matière développement durable, parmi une série de candidats préalablement repérés par un réseau d’observateurs constitué pour l’occasion… Candidats ayant accepté de se lancer dans l’aventure… et d’introduire un dossier circonstancié. La formule est rôdée depuis 2011, année de la mise en place du prix provincial, avec le partenariat de la Fondation pour les générations futures et le soutien de son parrain, le gouverneur Denis Mathen. Objectif : aider à mieux faire connaître les initiatives qui font montre d’un engagement dans le domaine du développement durable.

Vous êtes invités à voter pour votre favori via https://www.province.namur.be/prix_du_developpement_durable à partir du lundi 9 mars, 14 heures, jusqu’au 21 avril, 12 heures.

