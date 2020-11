Vous êtes nombreux à penser que certains objets jetés au recyparc auraient encore pu servir. C’est pourquoi, BEP Environnement a lancé, en 2019, un projet pilote à La Bruyère.

Le concept est simple. Un agent valoriste formé par La Ressourcerie repère dans les coffres et remorques des usagers ainsi que dans les conteneurs, les objets, outils et matériaux encore en bon état et les met en avant dans l’espace récup’ du recyparc. En amenant leurs déchets, les usagers peuvent y reprendre ce qu’ils souhaitent, évitant par ce geste que des objets, encore en bon état, ne se retrouvent dans un des conteneurs et ne partent trop vite au recyclage.

L’expérience pilote s’est révélée prometteuse. C’est pourquoi ce service va être étendu à partir de ce 1er décembre dans les recyparcs de Gembloux et Namur-Champion.

Si ces objets ne trouvent pas preneur, la Ressourcerie se chargera de leur donner une seconde vie et les proposera dans ses boutiques. Des associations actives dans le réemploi pourront également se manifester.

Pour rappel, si vous souhaitez vous débarrasser de certains meubles et objets qui peuvent encore servir, vous pouvez toujours contacter la Ressourcerie Namuroise (081/260.400 ou www.laressourcerie.be/collecte).