La commune de Vresse-sur-Semois et l'Office du tourisme l'annoncent sur leurs pages Facebook : le pont des Claies a été emporté par une montée soudaine des eaux.

"La montée soudaine des eaux d’hier ne permettant pas à nos ouvriers de pouvoir démonter le pont hier, celui-ci était prévu plus tard dans la semaine. Malheureusement, un arbre navigant sur la Semois s’est mis en travers des pieds du pont et, suivi d’une accumulation de déchets, le tout a eu raison du pont. Bien évidemment, les précautions avaient été prises par notre Centre touristique et la commune. Ainsi, le pont était interdit aux piétons depuis hier matin. Grâce à notre système de câblage, aucune pièce du pont n’a été emportée et la remise en ordre annuelle sera faite cet hiver pour qu’il puisse revenir en juin prochain"