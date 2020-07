Déjà un an que la boutique Wabi-Sabi a ouvert ses portes dans le quartier des Carmes à Namur. A sa tête, une jeune femme de 29 ans, Lucie Poumay styliste spécialisée dans la Slow Fashion et la renaissance textile.

Dans son atelier, à l’arrière du magasin, elle crée vêtements et accessoires à partir de tissus de seconde main, abîmés et/ou démodés. Des trésors exposés en vitrine avec ceux de 6 autres créatrices, animées par les mêmes valeurs.

Pas de mariages cet été, pas de concerts ni de festivals mais il ne faut pas spécialement une grande occasion pour porter une tenue Wabi-Sabi. Lucie Poumay explique : " Les conceptions sont uniques , car les tissus ne sont jamais identiques et souvent en petite quantité. Le confinement vous a permis de vider votre dressing? Parfait. Venez avec vos vêtements, nappes, vieux rideaux, bouts de tissu et en avant la musique, enfin plutôt en avant la machine à coudre."

Lucie répare et/ou transforme: confection artisanale made in Namur. Avec comme résultat: une pièce sur-mesure et personnalisée. Lucie propose aussi en boutique ses créations qu’elle a confectionnées à partir de tissus de récupération ou de textiles «indésirables». Un engagement écologique. L’industrie textile fait partie des plus grands pollueurs. Chez Wabi-Sabi, les créateurs vivent à Bruxelles ou en Wallonie, dénichent leurs tissus ici et les confectionnent ici. Pas d’importations de textiles, pas de transports inutiles. Le projet se veut local et durable.

Lucie s’entoure d’autres personnes du milieu de la Slow Fashion. Sa boutique sert de vitrine à 6autres créatrices qui confectionnent des vêtements mais aussi des sacs, colliers et bracelets.Le projet se veut girl power : un projet féminin à destination des femmes de tous les âges. Des vêtements pour fillettes sont également en vente. Un service complet qui attire un large public.

Wabi-Sabi, rue des croisiers 33 à Namur : ouvert le mercredi, vendredi et samedi, de 10h à 18h et le mardi et jeudi sur rendez-vous.