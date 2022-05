L'entreprise spécialisée dans la fabrication de portes et fenêtres en aluminium et en PVC Wako inaugure ce vendredi son nouveau site de production dans le zoning Ecolys à Suarlée (Namur). L'investissement de plus de 10 millions d'euros permettra l'embauche de plus de 30 collaborateurs, selon Wako. Les travaux pour sortir de terre cette nouvelle usine de 6.500 mètres carrés auront duré un peu moins d'un an.

Jusqu'à présent, l'entreprise répartissait sa production de portes et châssis entre deux sites: l'usine wallonne située à Gembloux s'occupait de la production en aluminium tandis que l'usine luxembourgeoise du groupe se chargeait de la production des menuiseries en aluminium et PVC. Le nouveau site permettra désormais la production de l'ensemble de la gamme en aluminium.

Une trentaine de collaborateurs vont dès lors être engagés dans les prochains mois, pour s'ajouter aux 70 personnes déjà actives au sein de l'entreprise. Celle-ci a réalisé un chiffre d'affaires de 35 millions d'euros l'an dernier