Il entretenait toujours des relations sexuelles avec son épouse qui souhaitait arrêter leur relation.

Début mars, un habitant de Walcourt a comparu devant le tribunal de Dinant pour des faits de viols conjugaux et de harcèlement commis entre janvier et juillet 2017. Ce mercredi matin, il a été acquitté pour la première prévention. Les harcèlements ont par contre bien eu lieu. Il a écopé d'une peine de probation autonome de deux ans. Une peine subsidiaire de 12 mois de prison a été prévue en cas de non respect des conditions.

L'épouse du prévenu souhaitait mettre un terme à leur relation mais ce dernier insistait pour entretenir des relations sexuelles avec elle. « Au niveau du consentement, mon client a pu comprendre une acceptation même si le désir de l’autre n’était pas partagé », avait plaidé son avocat qui demandait l'acquittement au bénéfice du doute. Il a été entendu.

Les harcèlements se caractérisaient quant à eux par différents actes commis au domicile conjugal. Le prévenu coupait l’eau chaude, internet, la télévision, dégradait les vêtements de sa compagne, fermait les portes à clé, etc. « Après leur séparation, madame a reçu de nombreux appels quotidiens et messages vocaux dénigrants », précisait le parquet de Namur.