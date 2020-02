Une catastrophe a été évitée de peu!

Ce couple d'Erquelinnes a eu beaucoup de chance ce samedi matin.

Alors qu'il circulait sur la route des barrages en direction de Somzée vers 10 heures du matin, le conducteur a perdu le contrôle de sa VW Golf a hauteur du terrain de football de Walcourt pour une raison inconnue. le véhicule a glissé, quitté la route pour terminer sa course dans l'Eau d'Heure, sur le toit.

Heureusement, les deux occupants, âgés d'une trentaine d'années, ont pu s'extraire de leur véhicule et, à l'aide d'une corde amenée par des riverains qui avaient assisté à la scène, ont pu sortir de la rivière, pour le moment en crue et au courant assez fort. Ils ont été pris en charge par les pompiers et ambulanciers de la zone de secours Dinaphi et amenés à l'hôpital Notre-dame de Charleroi, souffrant d'hypothermie et de quelques contusions.

Les policiers de la zone Flowal ont assuré la sécurité des lieux et réglé la circulation pendant que le dépanneur Charlier de Philippeville procédait à l'enlèvement du véhicule.