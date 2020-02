Ce qui devait être une belle soirée d'anniversaire s'est mal terminée pour un habitant de Walcourt, la nuit du 21 au 22 octobre 2016. Victime de contusions cérébrales et d'une fracture de l'os temporal, il a subi une incapacité de travail de 15 jours à la suite d'un coup reçu.

Un de ses amis est poursuivi devant le tribunal correctionnel de Dinant pour ce coup et non-assistance à personne en danger. « Je me suis défendu », explique Grégori. « Je l'avais déjà séparé deux ou trois fois auparavant car il voulait se battre avec d'autres personnes. En fin de soirée, il s'en est pris à moi en me mettant des coups de pied aux jambes. Il a voulu aller dehors, ce que j'ai accepté pensant discuter car c'était un très bon copain. Mais je l'ai vu arriver sur moi avec le poing serré. Je lui ai mis un coup », poursuit l'auteur des faits qui plaide la provocation. Une version partiellement contredite par d'autres personnes présentes dans le café ce soir-là. La victime, qui peut se montrer taquine quand elle a bu un verre, n'était pas agressive selon eux.

Toujours est-il que le coup a fait chuter la victime au sol et lui a fait perdre connaissance. Celle-ci sera finalement portée à l'intérieur du café dans lequel la soirée se passait. Le tenancier de l'établissement, lui aussi poursuivi pour non-assistance à personne en danger, a sorti un coussin et une couverture pour qu'il dorme plus ou moins confortablement. En effet, celui-ci ronflait et rien à ce moment n'aurait pu laisser penser qu'il venait de recevoir un coup. « Je n'ai rien vu de tout ça. Il y avait du monde. Il était avec une vingtaine de personnes, c'était à elles de réagir. Je ne me suis pas inquiété car je l'avais déjà vu pas mal de fois dans cet état-là à cause de l'alcool. » Le parquet de Namur a requis un an de prison à l'encontre de l'auteur du coup et une peine de travail contre le cafetier. Jugement le 3 mars.